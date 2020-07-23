第一次跟媽媽說「我愛你」 高關懷生登玉山表白淚崩

為幫助高關懷學生建立自信、正向人生觀，新北市教育局規畫「無毒人生，夢想成真」登玉山冒險活動，來自三所國中的8位高關懷學生，出發前雖帶著點不安、抗拒的心情，但仍成功攻上海拔3千公尺，過程中更有高關懷生主動打電話給母親，第一次開口說出「我愛你」，即便分隔兩地，卻是母女此生最近的距離，彼此都忍不住淚崩，令同行師長們也不禁動容。

8位高關懷學生分別來自烏來國中小、三重高中國中部及中正國中，各自曾有偏差行為、網路成癮、情緒困擾或家庭失去功能等狀況，此次登山從東埔登山口出發，行走早期布農族登玉山主峰路線，穿越八通關草原後，最後攻上海拔3050公尺的高度，共耗時7天6夜。

帶隊官施怡安指出，原先預計登上玉山頂峰，但因大雨導致土石滑落，為安全起見，抵達八通關古道即折返。登山過程中，學生雖一開始有點生澀、抗拒，甚至發生爭執，但在輔導員的引導下，學生都願意面對困難，完成旅程後，個性及態度上更出現180度的轉變。

八年級的阿天（化名），從小父母便離開身邊，由寄養家庭撫養長大，過程中看到其他同學打電話向父母報平安，他忍不住躲在一旁不斷啜泣，雖然一開始與其他學員不熟悉，但老師鼓勵他，「無法選擇自己的出身，但可透過努力決定未來」，讓他重新打起精神，不但與大家打成一片，也是最樂於助人的學員。

阿天表示，出發前有點緊張，擔心會很累，不過在老師、同學的陪伴下，很開心能完成挑戰，他更開心地說，「這是人生最有成就感的事」，未來若有機會還想再參加，「一定要登上玉山頂峰！」

另一名學員小寶（化名）自幼因父親販毒入獄、媽媽忙於工作，加上誤交損友，多次出入少觀所，母親曾在前往小寶開庭時發生車禍，即便滿身是傷，還是如期參與庭訊，讓小寶愧疚與不捨，經過這次登山，她也蛻變、成熟許多，令母親相當欣慰。