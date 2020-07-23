YouBike2.0借還 北市府提醒注意車機資訊
有民眾騎YouBike2.0找不到車柱還車，硬塞1.0車柱，後因車失竊遭索賠9000元。台北市政府交通局今天提醒，民眾還2.0車時務必注意車機是否顯示成功還車資訊。
雙北近因YouBike升級無法互通引發爭議，新北消保官接獲投訴，其中有男子從公館騎YouBike2.0返新店安坑後找不到車柱還車，硬塞1.0車柱，結果因車失竊遭索賠9000元。
交通局上午召開記者會，交通局運輸管理科科長廖苑伶在會中強調，YouBike2.0目前仍只有在公館地區周邊及台大校園內設有站位，且2.0車一定要歸還到2.0的車柱。
交通局指出，YouBike2.0採車上機結合輕樁設計，不同於既往YouBike靠卡租借在車柱上操作，新式設計的YouBike2.0不論以電子票證靠卡借還及掃碼租車都在車機操作，如成功完成還車，車機會顯示還車成功的資訊，請民眾特別留意是否成功還車。
交通局表示，台北市全面升級YouBike2.0系統計畫推行之初，已在各YouBike2.0租賃站張貼營運公告，提醒民眾注意營運範圍，並在車輛的置物籃、車機上提醒只能歸還於2.0車位的資訊。
交通局指出，既有400站YouBike1.0租賃站Kiosk螢幕也有輪播提醒民眾歸還於2.0場站專屬停車位的資訊，後續將請廠商持續透過各管道加強宣導。
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