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湳仔溝抽水站邁向自動化 偵測河水漲退主動啓閉閘門

聯合報 / 記者胡瑞玲／新北即時報導
化成抽水站隔離閘門。圖／新北市水利局提供
化成抽水站隔離閘門。圖／新北市水利局提供

新北市政府從2016年起陸續更新老舊抽水站機組，目前已完成6座19機組更新工程，其中，湳仔溝抽水站及化成抽水站機電設備自動控制工程，預計今年11月8日完工，朝向自動化抽水站邁進。

水利局抽水站管理科長鍾泰榮表示，此次辦理的湳仔溝抽水站3號、4號自動閘門及3部清汙泵，以及化成抽水站隔離閘門工程，可依訂定的水位條件自動開啟或關閉，協助工作人員同時操作抽水機組跟閘門作業。

湳仔溝抽水站設定系統可接收堤防內外水位數值，判斷大漢溪為退潮或漲潮，若判定為漲潮，就會自動將自動閘門關閉，避免河水灌入市區；反之，退潮時則開啟自動閘門，以重力方式排水。

鍾泰榮表示，當湳仔溝抽水站3號、4號自動閘門關閉後，系統也會觀測水位變化，若湳仔溝內的水位達設定值，清汙泵就會開始自動運轉抽排水，晴天時可控制湳仔溝水位在子溝中，解決惡臭問題。

另外，頂崁抽水站與化成抽水站設有聯合操作機制，若頂崁抽水站引水外達一定水位、啟動2組抽水機組，並接近滿載運轉抽水時，將會自動開啟隔離閘門，引流箱涵雨水至新設的化成抽水站協助抽排水，避免頂崁抽水站抽排水不及，導致積淹水情況。

頂崁抽水站水位降低後，隔離閘門則會自動關閉，鍾泰榮指出，頂崁抽水站與化成抽水站這2站相互配合協助，強化防洪能量，保障新莊及三重地區民眾生命財產安全。

水利局表示，科技的進步，抽水站也朝向自動化前進，除可協助工作人員現場操作，規畫閘門自動控制啟動或關閉，更能有充足的應變時間，將人力做有效配置，未來新北也將持續進行抽水站自動化系統建置規畫。

湳仔溝抽水站自動化後，可判斷大漢溪為退潮或漲潮並自動閘門開啟或關閉做應對。圖／新北市水利局提供
湳仔溝抽水站自動化後，可判斷大漢溪為退潮或漲潮並自動閘門開啟或關閉做應對。圖／新北市水利局提供
湳仔溝抽水站自動化後，可判斷大漢溪為退潮或漲潮並自動閘門開啟或關閉做應對。圖／新北市水利局提供
湳仔溝抽水站自動化後，可判斷大漢溪為退潮或漲潮並自動閘門開啟或關閉做應對。圖／新北市水利局提供
頂崁與化成抽水站相互配合協助，強化防洪能量。圖／新北市水利局提供
頂崁與化成抽水站相互配合協助，強化防洪能量。圖／新北市水利局提供

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