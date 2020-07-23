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新北影視招商240億元 林口打造台灣好萊塢

中央社 / 新北23日電

新北市政府將比照國外奧斯卡頒獎典禮形式舉辦林口媒體園區投資啟動儀式，將由三井、東森、三立等公司投資逾新台幣240億元打造影視基地，盼將林口打造成台灣「好萊塢」。

新北市政府經濟發展局表示，台灣影視產業產值1年高達1646億元，每年提供3萬人次就業機會，市府集結相關局處軟硬體資源全力推動林口媒體園區的招商工作，期盼能夠將台灣深厚文化底蘊、動人風景行銷國際，增加國家競爭力及培育人才。

經發局指出，林口媒體園區招商案位於林口機場捷運A9站及林口交流道旁，由三井、東森、三立等公司投資逾240億元，將匯聚新媒體、新娛樂、新商業與新科技等跨領域影視休閒產業，預估可創造1萬5000個工作機會。

經發局表示，由於這是新北市政府近期投資額最多的公有土地招商案，也是打造新北影視娛樂產業的重要里程碑，明天將於新板希爾頓酒店仿照奧斯卡頒獎典禮形式舉辦投資啟動儀式。

經發局指出，預估明天新北市長侯友宜、台灣三井不動產董事長下町一朗、東森集團總裁王令麟、三立影城集團董事長張榮華等重要人士都將與會，盼共同打造「2025台灣好萊塢、台灣坎城就在林口」目標。

林口 機場捷運

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