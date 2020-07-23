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北市3飲冰品大腸桿菌群超標 各挨罰3萬元

中央社 / 台北23日電

北市衛生局今天公布抽驗手搖飲冰品、食用冰塊及配料結果，貳樓餐飲的美式咖啡、春芳號的錫蘭紅茶、108抹茶茶廊的抹茶冰沙初、複檢大腸桿菌群都超標，各挨罰3萬元。

台北市衛生局專案抽驗散裝現場調製手搖飲冰品、食用冰塊及配料，共抽驗81件飲冰品，包括咖啡飲料、茶飲料、冰品及食用冰塊，檢驗衛生指標菌（生菌數、大腸桿菌群及大腸桿菌）指數，初抽有11件不符規定。

台北市衛生局食品藥物管理科技正黃敬堯表示，複抽仍有3件不符規定，已依違反食品安全衛生管理法第17條及同法第48條第8款規定，處製造業者新台幣3萬元罰鍰。

不符規定的3件飲冰品，分別是春芳號的錫蘭紅茶含冰塊、貳樓餐飲的美式咖啡含冰塊及108抹茶茶廊的抹茶冰沙。

黃敬堯指出，大腸桿菌群常被用來作為監測食品是否遭受污染，或是製程有無衛生缺失的重要指標之一，食品中檢出大腸桿菌群過多，足以顯示此產品衛生狀態不良。

黃敬堯說，衛生指標菌若超過標準，代表製作過程的衛生狀況、食材、器具及包裝過程可能遭受污染，或工作人員的個人衛生狀況不佳，常溫保存更是微生物繁殖的最佳環境。

衛生局 冰品 大腸桿菌

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