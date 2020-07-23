免費入場！台南蕭壟14倉藝術節 最夯實境遊戲都免費

暑期最強檔！今年暑假台南市蕭壠文化園區舉辦「蕭壠14倉藝術節」，自即日起至8月16日規畫一系列精彩藝文活動，全部免費進場，市長黃偉哲表示，歡迎遊客免費來玩，把藝放券、振興三倍券及現金拿來買禮物，送父親節禮物。

活動包括臺灣駐村藝術家創作特展、親子實境遊戲、糖倉市集、14倉電影院、行動博物館等活動，以及故事工廠、奇點劇團、清華閣周祐名掌中劇團、Just Jazz樂團及街頭藝人等精彩演出，暑期親水公園噴水也重新開放，邀請大朋友、小朋友一起來度過歡樂清涼的暑假！

蕭壠文化園區前身為日治時期的蕭壠糖廠（後為佳里糖廠），場內建設了14棟倉庫，統稱「蕭壠14倉」，今年園區首度以14倉為名舉辦暑期活動，邀請到國內知名表演劇團「故事工廠」演出廣受好評的愛情喜劇《3個諸葛亮》，3位男女主角用幽默的肢體語言及現代流行用語，將現實世界情境套用到傳統民間愛情故事—嫦娥與后羿、牛郎與織女、梁山伯與祝英臺、白蛇與許仙，詮釋出新穎的愛情喜劇，8月9日下午2時於戶外劇場，精彩戲碼準時開演！

近來最夯廣受親子喜愛的實境遊戲則邀請臺北「螺旋設計工作室」規畫遊戲內容，以小男孩的夢境為故事背景，藉由互動遊戲讓參加者深入瞭解園區的歷史事件、糖業發展、在地信仰，活動自即日起至9月15日每周三至日的園區開放時間民眾都能入園解謎，體驗實境遊戲並分享破關畫面就能得到紀念貼紙！

8月8、9、15、16日4天體驗，園區還將準備限定精美小禮開放兌換。實境遊戲詢問度很高，許多破關民眾在園區打卡，統計自活動開跑一周後已有近300人次闖關，已有80組破關，平均破關為1時6分。

大眾親子也很喜歡的表演節目也將在8月8日至16日每周六日下午時段登場：Just Jazz樂團將於8日下午3時帶來爵士樂演奏、奇點劇團於15日下午4時上演《麋鹿先生迷路中》、清華閣周祐名掌中劇團則在16日下午3時演出《哪吒大戰保麗龍》上下集。

黃偉哲表示，活動期間有駐村藝術家特展、街頭藝人表演、糖倉市集、14倉電影院等精彩活動。街頭藝人表演包含魔術、雜耍特技、造型氣球等，表演時間為上午10至12時及下午2至4時。