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讓登山客更安全 泰山尖凍山步道整修
泰山區尖凍山步道陡峭難行，由於考量山友安全，區公所著手修整步道，利用枕木製作階梯，並裝設扶手，利用生態工法來施作。對於步道的整修，登山客們都大呼稱讚，讓他們攀登時都能輕鬆又安全的上下山。
尖凍山是許多登山客喜愛攀登的地方，在泰山北台寶鳳宮地母廟旁的登山步道出入口，由於步道陡峭，加上路面多有石頭，不易攀登，為考量山友安全，區公所開始修整步道，利用枕木製作階梯，並裝設扶手，以方便山友行走。
泰山區長謝文祥表示，目前步道正在整修中，特別前往視察工程狀況，感謝市議員賴秋媚及宋明宗的支持，向市府觀光局爭取經費整修，為結合自然環境，工程均以生態工法來施作。
登山客們對於議員及公所的用心，都大呼稱讚，完工後將對攀登的山友們，安全上加分不少。
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