讓登山客更安全 泰山尖凍山步道整修

新北市汐止區茄苳溪防汛步道，這幾年城中里長及志工在沿線種了一、兩百棵紫薇，成了紫薇大道，現在正好是盛開期，沿線有粉紅、桃紅、粉紫、及白色的紫薇花開，真的很美，再加上堤防上開了一整片軟枝黃蟬，黃色花海，讓散步民眾沿途賞花，心情也變好。

2020-07-22 20:07