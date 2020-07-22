三重、蘆洲球員免奔波 集賢公園足球場啟用

新北市三重、蘆洲地區有許多足球愛好團體，卻苦無練習場地，在新北市議員王威元催生下，三重區公所終於在集賢保公園內設置一座標準的足球練習場，除了兩個大球門外，還設置了四個小球門，希望培養更多在地的優秀足球選手。

新北市議員王威元表示，三重、蘆洲地區長期缺乏一座標準足球練習場，足球隊的小球員往往必須到新莊借場地，相當不便，因此去年除了提撥100萬元建議款，也向市府及中央申請補助，總計經費約800萬元，在三重區公所的努力下終於落成啟用，希望給孩子良好安全的練習場地。

三重區碧華里長林佳鴻指出，集賢環保公園這塊土地，過去本來被規劃為垃圾轉運站，後來經過地方抗爭才改建為公園，目前除了有共融性遊戲場、籃球場，也有標準的足球場。

集賢環保足球場是標準的8人制足球場地，除了兩個大球門外，還設置了四個小球門，供大小朋友同樂。球場旁也設置觀眾席，整體設備相當完善，三重區公所歡迎球隊及愛好足球的民眾多加利用，營造健康足球風。