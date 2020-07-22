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石門洞提升觀光品質 咾咕石公廁成景點

觀天下 / 記者廖品涵／石門報導
被列為淡水外八景之一的石門洞，咾咕石公廁成為生態教育的一環。 圖／紅樹林有線電視提供
被列為淡水外八景之一的石門洞，咾咕石公廁成為生態教育的一環。 圖／紅樹林有線電視提供

被列為淡水外八景之一的石門洞，近來石門區公所為要提升觀光品質，就連公廁都被翻新成為景點之一，不只是內部升級，就連外觀都要以海邊特有的咾咕石點綴，如此別出心裁，也讓石門洞的公廁成為生態教育的一環，值得喜愛海岸線旅遊的遊客細細探索。

石門區長林俊宏表示，石門區因當地奇景石門洞而得其名，而石門洞又是地質長時間變化受到海水侵蝕的活教材，為此也吸引不少民眾前來觀光，不過近來為了提升觀光品質，運用台電公司城鄉風貌經費為公廁進行整修，全新風貌的公廁外觀別出心裁以咾咕石點綴，與一旁海蝕洞地質景觀相呼應，成為生態教育的一環。

其實這一片片的咾咕石就是珊瑚死亡後的骨骸沉積形成的礁岩，也就是珊瑚礁，而珊瑚礁在石門洞附近海域、潮間帶也是相當常見，還有石門洞海灘上特有的貝殼砂，每一項都是石門洞風景區豐富的地質、生態景觀。

尖鹿里長邱朝欉說，被列為淡水外八景之一海山石門的石門洞，以獨特的海蝕洞聞名，為了提升觀光品質並與鄰近景觀呼應有一致性，就連公廁也一並升級成為景點之一，要提供給喜愛戶外探索，走訪海岸線與潮間帶的親子遊客，一個觀察豐富生態與地質的休閒好去處。

石門 珊瑚 淡水

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