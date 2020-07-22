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汐止茄苳溪步道好美 四色紫薇爭奇鬥妍
新北市汐止區茄苳溪防汛步道，這幾年城中里長及志工在沿線種了一、兩百棵紫薇，成了紫薇大道，現在正好是盛開期，沿線有粉紅、桃紅、粉紫、及白色的紫薇花開，真的很美，再加上堤防上開了一整片軟枝黃蟬，黃色花海，讓散步民眾沿途賞花，心情也變好。
城中里長廖福賢說，從基隆河防汛步道，往汐止國泰醫院後方的方向走，這裡也是許多民眾散步休閒的好地方，一眼望去，目前紫薇盛開中，景色真的好美，尤其桃紅色及粉色花開，開了一整排，看過去就好像紫薇花牆，走近看，還有蜜蜂忙著採蜜，連橘色仙丹也盛開，吸引蝴蝶、蜜蜂，對於這樣的生態成果，真的好開心。
每天都有許多民眾到這裡散散步，這幾年持續植栽綠美化，夏天到了，澆水更是重要，所以，志工們大概一星期至少要澆水三次，再加上除草、施肥，雖然，照顧起來很累人，但是現在花開的這麼美，志工們都超開心，尤其今年花況特別好，一、兩百棵的紫薇密集開花，民眾說沿著步道走，邊走邊賞花，散步休閒心情都變好。
另外，在茄苳溪、基隆河堤防邊，還有軟枝黃蟬大開，黃色的大花朵，看起來真的很美，現在紫薇不同顏色的花朵爭妍比美，進入幾乎滿開的盛況，預計這十天是盛開期，里長廖福賢也歡迎大家來賞花。
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