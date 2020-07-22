雙溪上林里割稻趣 DIY荷花飯糰、米苔目

雙溪區上林里透過無毒農業的推廣，介紹自產米食，包括米苔目及雙溪荷花季正夯的荷花飯糰，民眾除了DIY製作，也體驗割稻、脫穀的傳統收割，今(22)日天氣正熱，但大家都為家鄉土地，有上天豐盛的贈禮而感到喜悅。

上林里長簡德福表示，上林社區為了此次秋收活動，精心練習了大鼓、舞蹈表演，而上林國小、雙溪高中也帶來精采演出，讓這次活動相當熱鬧。

新北市議員林裔綺表示，今天市府農業局、民政局也前來關心，很高興今年三月與居民們一同春耕種下的稻子，能安然在今天收成，相信這樣的農耕體驗，也讓參與的雙溪區學生們感受到一碗飯得來不易。

雙溪區公所農經課課長史哲鳴表示，這次活動特別加上荷花飯糰DIY的體驗，讓民眾除了利用有機稻作，還有上林里的荷花葉，用清香包裹的米飯特別美味，Q彈的米苔目也是收割活動的傳統，希望更多推廣在地米食，發楊在地農產特色。