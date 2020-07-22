國旅自由行補助快用盡？ 北市：已准核撥第2波4千萬

安心旅遊補助7月上路至今，僅短短22天，因適逢暑假國旅大爆炸，傳出自由行補助預算快用罄。還有民眾反映，最近出遊訂房時，有業者提醒補助已用了8成，不確定入住時還可不可以使用補助。北市觀光傳播局表示，為避免經費用盡影響旅宿、民眾權益，觀傳局昨天已發文觀光局申請第二波補助，今上午9點，已核准核撥第二波的4000萬元補助，請旅宿業者跟民眾放心。

北市觀光傳播局表示，北市府均依交通部觀光局「安心旅遊自由行旅客住宿優惠實施要點」規定申請經費補助，於補助款執行率達8成以上時即申請第二波經費補助。昨天發文申請，今天上午已核准核撥第二波的4000萬元補助，後續也將持續透過相關行銷活動，吸引民眾到北市住宿、提振台北市旅宿業商機。