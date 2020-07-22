新北役男組「雁行役工隊」變魔術 陪伴身障兒童

新店愛兒發展中心收托發展遲緩、腦麻、唐氏整等「慢飛天使」兒童，新北市社會局替代役男組成的第13屆雁行役工隊，今前往陪伴並教導孩童正確洗手步驟，具有街頭藝人身分的役男林承翰，還利用絲巾變成各種花色的小洋傘，看得小朋友嘖嘖稱奇。

第13屆雁行役工隊幹部楊程翔表示，雁行役工隊原本每3個月會到各社福機構服務一次，今年上半年受到新冠肺炎疫情影響無法出隊，疫情趨緩後就趕緊來服務，每位役男各有專長，不論彈琴、舞蹈、魔術、說溜逗唱樣樣來，希望帶給身障孩童歡樂和希望。

機械工程系畢業的林承翰領有街頭藝人證照，曾在街頭表演各式魔術，今日前往愛兒發展中心也發揮所長，看著他將一長截繩子讓特教老師剪斷，但無論怎麼剪繩子又恢復原狀，看得小朋友嘖嘖稱奇，另外，他還帶著孩童用絲巾變成小雨傘，讓小朋友玩得超嗨。

此外，役男們也現場指導孩童正確洗手5步驟，「小朋友，什麼時候需要洗手？」面對役男大哥哥們的詢問，小朋友們七嘴八舌的搶答，「尿尿後」、「吃飯前」，獲得造型氣球獎賞的遲緩兒小客也突然回答「撿完垃圾後」，引起役男的掌聲，也讓特教老師驚訝他快速的反應。