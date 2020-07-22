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議員籲設YouBike2.0短程級距 北市府：會評估

中央社 / 台北22日電

北市政府規劃YouBike升級成2.0，市議員發現民眾使用騎乘2.0在15分鐘以內租借比例，每個月約8成，建議應新增15分鐘內短程級距方案。交通局今天表示，會納入評估。

台北市交通局今年1月起在公館地區試辦YouBike2.0，費率比照1.0，前30分鐘內收費新台幣5元。時代力量北市議員黃郁芬調資料發現，民眾使用騎乘1.0在15分鐘內租借的比例，每個月約6成，騎2.0的比例則約8成。

她說，2.0上路後會改變民眾騎乘模式與習慣，但收費級距卻多年未變，建議交通局重新分析騎乘模式，並試算市府補助財務內容，且應新增15分鐘內租借級距方案，此外，2.0的站點將更密集，也可能造成調度車輛難度。

對此，交通局運輸管理科長廖苑伶今天表示，2.0仍在試辦期間，經統計，民眾使用短程距離比率確實滿高，會參考議員建議方案，後續討論費率等細節時，會評估是否新增15分鐘以內的級距方案。

她說，至於調度政策，因目前2.0為試辦階段，未來站點規模會較小且密集，因有些站點可能設在巷弄，會依現場狀況進行車輛調度。

交通局日前指出，自YouBike 2.0試辦以來，服務滿意度逾9成，初步規劃8月會勘，10月在大安區、中正區擴建，11月為信義、北投、士林、南港等區，預計民國110年底全市擴增至1200處站點、2萬個車位、1萬3000多輛車。

北市 YouBike 時代力量

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