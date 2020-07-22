快訊

陸外交部證實：美國要求72小時內關閉陸駐休士頓總領館

烏克蘭「黑鏡」? 武裝挾持公車, 總統被迫推片的人質危機

聽新聞
test
0:00 / 0:00

騎YouBike2.0無處還車 棄車被偷丟水溝慘賠9千

聯合報 / 記者施鴻基／新北即時報導
部分租借點找不到業者公告。圖／新北市消保官室提供
部分租借點找不到業者公告。圖／新北市消保官室提供

台北市在公館商圈試辦YouBike 2.0，但新北市消保官卻已經接獲4起消費投訴案，微笑單車變苦笑單車。民眾指業者未清楚說明試辦範圍，導致騎出商圈後無處可還車，如不支付350元道路救援調度費，就要計算到還車為止，有人趕時間棄置在原地，被其他人騎走破壞，最後賠了9千餘元。

雙北YouBike1.0和2.0如何相容還沒解決，如今就發生租借糾紛，如果未來雙北沒有統一作法，未來消費爭議恐怕會不斷上演。新北市主任消保官王治宇初步先請業者和消費者協調，如無法取得共識，民眾再次投訴將介入主導協商。

全台目前僅有北市及高雄設置YouBike 2.0單車，目前北市只在台大校園內及公館商圈試辦，其他地點沒有YouBike 2.0車柱可供還車，租借處有A4紙張大小的營運公告看板，附有2.0站點地圖，並註明YouBike 2.0無法在YouBike1.0場站歸還。發函請雙方協調

經消保官會勘，發現看板被綁在樹上、燈桿或圍牆上，並不明顯，台大還被轉面。4件申訴案中，有民眾騎到北市信義、中正區或新北中和、新店區，卻發現還不了車，聯絡業者了解情況後，只能選擇原路騎回、支付調度費或繼續計算費率。

其中1人與家人騎YouBike2.0到新店安坑，發現無法還車，為趕時間棄置當地，單車又被其他人騎走，最後被破壞丟水溝，多日後才尋獲，2輛單車累進車資、調度費及維修費打折後還要9千多元。

新北消保官認為業者標示不明顯，消費者容易誤判。圖／新北市消保官室提供
新北消保官認為業者標示不明顯，消費者容易誤判。圖／新北市消保官室提供
有的租借點公告太小，而且被轉面，消費者看不到。圖／新北市消保官室提供
有的租借點公告太小，而且被轉面，消費者看不到。圖／新北市消保官室提供

YouBike 單車

延伸閱讀

影／粗心少年把萬元公路車丟街頭 逾2周無人偷失而復得

Google地圖推十城市分享單車路線與停靠站 雙北上榜

首發10城市包含雙北！Google地圖路線規劃新增共享單車資訊

桃園水溝驚見裸身男浮屍 僅穿內褲發黑浮腫死亡多日

相關新聞

新店社區驚見猴群 屋主：不時回頭感覺I will be back

住家圍牆被猴子團團包圍！住在新店區台北小城社區的陳小姐表示，清晨時家中屋頂出現巨響，第一時間以為遭小偷，戰戰兢兢上樓查看...

停免費車格卻被警告不要霸佔 民眾怒：支持新北全收費

新北市永和區地小人稠，機、汽車停車格一位難求，有民眾發文抱怨，把自家愛車停放在住家附近的免費停車格，卻被正義魔人貼警告標...

藍鯨遊戲疑入侵校園 北市教育局發文示警

近來驚傳有誘導青少年自殘、自殺行為的「藍鯨遊戲」在花蓮縣流傳，也讓各地繃緊神經。台北市議員徐巧芯、陳炳甫皆表示，暑假是網...

新北役男組「雁行役工隊」變魔術 陪伴身障兒童

新店愛兒發展中心收托發展遲緩、腦麻、唐氏整等「慢飛天使」兒童，新北市社會局替代役男組成的第13屆雁行役工隊，今前往陪伴並...

騎YouBike2.0無處還車 棄車被偷丟水溝慘賠9千

台北市在公館商圈試辦YouBike 2.0，但新北市消保官卻已經接獲4起消費投訴案，微笑單車變苦笑單車。民眾指業者未清楚...

北市知名補習班爆3處地下分校 2年前就曾遭檢舉仍再犯

台北車站周邊補習班林立，有20年歷史的知名國際語言教育中心，主打跨校上課，卻遭檢舉學生上課地點根本不是補習班合法立案的上...

台北上海雙城論壇揭幕 破天荒採視訊方式交流

「2020台北上海城市論壇」上午在晶華酒店舉行開幕儀式，由於新冠肺炎關係，上海端的代表團無法來台，本次會議也破天荒以視訊...

稱霸「網路好感王」台南市長黃偉哲大吃美食吃出好感？

台灣政治人物拚出頭，藍綠網路好感度比一比，依時事大數據網站「網路溫度計」公布全台22縣市首長網路聲量與好評影響力調查，台...

新北水利局：以韌性治水對抗任性氣候強降雨

強降雨屢創紀錄，延遲10到15分來不及處理可能就會出問題。新北市水利局長宋德仁今天提出「韌性治水」概念，希望在暴雨來襲時...

新北市府加開防疫應變會議 籲中央對入境者普篩

國外疫情嚴峻，國內境外移入確診病例也未消失。新北市長侯友宜今天再請中央在量能足夠情況下，全面普篩入境旅客，新北市府周五也...

柯文哲下令連坐拔官 張明森：恰當啦任何處分都接受

錢櫃林森店大火釀6死不幸，北市府加強營業場所電梯安檢，卻查出有建管處公務員從中向業者索賄。台北市長柯文哲昨天上午在市政會...

搭上行動支付 好孕專車更方便

新北市自2012年起推出「好孕專車產檢計程車資補貼」，補助孕婦產檢搭計程車共20趟，每趟最高200元，實施至今已服務9萬人次，市府昨宣布即日起提供e化行動支付付款，孕婦可省去拿券、領券、上車填資料等不便。

熱門新聞

中和30年違建倒塌 住戶因這原因僥倖躲6萬元罰金

金門「1+1振興券」好好用 家樂福3天業績破600萬

影／名字裡有龜全台找到5人今見面 驚爆：我有同學叫鱉

IKEA桃園店再見！ 今晚6時降旗典禮 廣邀粉絲參加

影／桃園首例本土登革熱感染源不明 鄭文燦：全市大消毒

巨蛋傳複製中市府否認 建築師質疑怎可如此對待台灣？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。