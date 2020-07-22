騎YouBike2.0無處還車 棄車被偷丟水溝慘賠9千

台北市在公館商圈試辦YouBike 2.0，但新北市消保官卻已經接獲4起消費投訴案，微笑單車變苦笑單車。民眾指業者未清楚說明試辦範圍，導致騎出商圈後無處可還車，如不支付350元道路救援調度費，就要計算到還車為止，有人趕時間棄置在原地，被其他人騎走破壞，最後賠了9千餘元。

雙北YouBike1.0和2.0如何相容還沒解決，如今就發生租借糾紛，如果未來雙北沒有統一作法，未來消費爭議恐怕會不斷上演。新北市主任消保官王治宇初步先請業者和消費者協調，如無法取得共識，民眾再次投訴將介入主導協商。

全台目前僅有北市及高雄設置YouBike 2.0單車，目前北市只在台大校園內及公館商圈試辦，其他地點沒有YouBike 2.0車柱可供還車，租借處有A4紙張大小的營運公告看板，附有2.0站點地圖，並註明YouBike 2.0無法在YouBike1.0場站歸還。發函請雙方協調

經消保官會勘，發現看板被綁在樹上、燈桿或圍牆上，並不明顯，台大還被轉面。4件申訴案中，有民眾騎到北市信義、中正區或新北中和、新店區，卻發現還不了車，聯絡業者了解情況後，只能選擇原路騎回、支付調度費或繼續計算費率。