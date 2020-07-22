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停免費車格卻被警告不要霸佔 民眾怒：支持新北全收費

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
有民眾發文抱怨，把自家愛車停放在住家附近的免費停車格，卻被正義魔人貼警告標語不要霸佔車格。圖／擷取自「我是永和人」社團
有民眾發文抱怨，把自家愛車停放在住家附近的免費停車格，卻被正義魔人貼警告標語不要霸佔車格。圖／擷取自「我是永和人」社團

新北市永和區地小人稠，機、汽車停車格一位難求，有民眾發文抱怨，把自家愛車停放在住家附近的免費停車格，卻被正義魔人貼警告標語不要霸佔車格，民眾表示自己就是當地人，也是正常停車怎麼就被針對？許多網友看了非常有感，支持停車格全面收費，新北市交通局表示，有些巷弄涉及私有土地，故無法徵收，民眾可向里長建議辦理會勘，可針對當地需求把汽車格改機車格。

有民眾在「我是永和人」FB社團貼文表示，他住在永和秀德里，平常騎車上班，下雨才開車，假日偶爾也會開車出門，回來有位置就停，沒位置也是去河堤停收費的，沒種打臉附近長久霸佔車位的鄰居，有種針對新來的？並貼出車上被鄰居放張紙條的照片，紙條上寫「君主（君子）自重，切勿霸佔車位，更何況是非里民。」

交通局說明，當地巷弄如確定是公有地，若道路條件許可會進行收費，但巷弄通常會涉及私有地，故無法徵收進行收費，民眾若認為有相關需求，可向里長陳情，由里長申請會勘，後續會評估當地狀況，看是要全面將汽車格改設機車格，或是依照當地需求留設適當的汽車格，都可進行討論。

但像民眾長期占用，交通局表示，民眾若把車停在免費停車格，無法認定是否為長期占用，即便向警察檢舉也只能認定是長期合法停用，除非車主是將車子注定或是鎖在地上，才能依照相關條例進行開罰。

許多網友看到貼文都非常有感「真的希望全永和都改成收費停車格，太多人占地為王」、「因為你停到他的位子，他就生氣氣了」、「免費停車位真是鄰居來互相傷害的」。

警察

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