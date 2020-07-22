北市知名補習班爆3處地下分校 2年前就曾遭檢舉仍再犯

台北車站周邊補習班林立，有20年歷史的知名國際語言教育中心，主打跨校上課，卻遭檢舉學生上課地點根本不是補習班合法立案的上課教室，更有3個地下分校，教育局查獲後已要求限期改善，近來也傳出補習班LINE學生，因「部分教室裝修」，要求學生只能在下午5點45分後入班，並把下午課程調班、停課，該生質疑業者在規避稽查，認為公務員晚上不會突襲。

對此，補習班業者回應，「不是規避稽查，就是配合改善」，且平常下午課比晚上少，相較下容易調度，也需時間和師生溝通，不希望讓學生感到困擾，承諾會在限改期前完成，近期也針對3處未立案空間，向教育局補件立案。

該補習班在全台一共有12間直營分校，有學生向本報投訴，除了對外公布的上課地點，還有隱藏版分校，分別位於許昌街與大安路一段上等3處分校，平日晚上與周末上課學生數多，一次10多間教室齊開，可能有公安疑慮。另一名學生透露，報名後才知道，自己上課地點在隱藏版分校。

據了解，6月中有民眾透過1999檢舉，教育局獲報後，6月20日下午派員至現場突襲，查獲許昌街兩分校有5間教室上課中，要求補習班立即停止使用該教室空間，並在7月27日前限期改善；另也於7月16日查獲東區分校未立案，已要求業者8月24日前限期改善。

但北車周邊的隱藏版分校已不是第一次違規，2018年就曾被人檢舉，當時教育局也要求限改，不料結案後仍繼續經營。至於業者為何不提前申請立案空間？業者僅表示，「其實教育局不認為他不是沒立案，只認定是擴大班舍使用」，現階段就是補件申請，他也表示，「也許有一些其他因素」，至於是什麼因素？業者表示不方便透露。