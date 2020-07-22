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李眉蓁論文遭爆涉抄襲 中山大：若屬實可撤銷學位

中央社 / 高雄22日電

國民黨高雄市長補選參選人李眉蓁涉論文抄襲爭議。國立中山大學今天表示，此案進入學術倫理審查機制，送校外專業審查；若抄襲屬實，經行政程序核定後，可撤銷畢業資格及學位。

李眉蓁是中山大學社會科學院大陸研究所碩士，碩士論文為「台灣對中國大陸之貿易分析」。但媒體報導，李眉蓁碩士論文有幾處涉嫌抄襲僑務委員會委員長童振源發表的「兩岸政經互動」；今天媒體再報導有高達96%的頁數抄襲他人著作。

中山大學校長鄭英耀今天接受中央社記者電訪表示，校方昨天已成立委員會，並進入學術倫理審查機制，送校外專業領域公正學者審查，不會冤枉也不會縱容，一切攤在陽光下檢視，力求毋枉毋縱，且無關校友參與選舉事宜。

針對學術倫理案，中山大學已依照碩、博士學位論文抄襲處理原則，受理檢舉後通知被檢舉人所屬學院及系所，將檢舉文件送被檢舉人所屬學院。

由於李眉蓁論文出版時，還沒有電子全文比對機制，中山大學表示，會秉持公平、公正、客觀、明快等原則處理，如果抄襲屬實，經校長核定及報教育部等行政程序後，最重可撤銷被檢舉人的畢業資格及學位。

中山大學進一步說明，若抄襲屬實並經核定，將於校內網頁公告註銷，並以書面通知追繳已發學位證書。並函知國家圖書館及本校圖書館，撤下被檢舉人紙本論文及電子檔案。註銷事項通知其他大專校院及相關機關（構）。

另外，中山大學上學期的行政會議已通過修訂中山大學學位論文管理辦法，取消紙本與電子論文「永不公開」的選項，以對相關碩、博士論文發表負責。

鄭英耀指出，在各系所發出聘書時提醒教授除研究要嚴守分際，並對所指導的博、碩士論文嚴格把關。各大學在論文管理部分有「永不公開」的選項，為了杜絕論文抄襲、不當引用的陋習，校方已「拿掉」這個選項，會落實電子全文比對機制。

中山大學 抄襲

延伸閱讀

論文遭爆96%涉抄襲 李眉蓁：應同標準檢視蔡總統

影／李眉蓁說明論文風波 尊重中山大學審查機制

李眉蓁論文疑抄襲 林為洲：蔡英文論文爭議由學校認定

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