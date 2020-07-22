台北上海雙城論壇揭幕 破天荒採視訊方式交流

「2020台北上海城市論壇」上午在晶華酒店舉行開幕儀式，由於新冠肺炎關係，上海端的代表團無法來台，本次會議也破天荒以視訊方式進行。台北市政府由市長柯文哲、副市長黃珊珊與蔡炳坤等人代表，上海市則由市長龔正和副市長宗明代表出席開幕式，本次論壇議題主要聚焦在防疫以及疫情過後的後防疫經濟。

上午的開幕儀式首先由柯文哲和龔正先後上台致詞，接著由北市府副市長黃珊珊代表台北市做主題演講，題目是「改變成真，挑戰疫災創建台北的新價值」，結束後再由上海市副市長宗明演講，主題為「堅持人民至上，統籌推進疫情防控和經濟發展」。