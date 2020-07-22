論文遭爆96%涉抄襲 李眉蓁：應同標準檢視蔡總統

國民黨高市長補選參選人李眉蓁論文內容有96%涉抄襲他人著作，李眉蓁今天說，總統蔡英文的論文也疑雲滿天飛，要檢驗應一視同仁，如果蔡總統回應了，自己也會按同標準回應。

李眉蓁上午在競選總部回應論文抄襲事件，她表示，感謝一切的發生讓自己倍數成長，也重申是「依照中山大學正常程序畢業」，尊重學校審查機制，希望回歸正面選戰。

李眉蓁進一步指出，蔡總統的論文也是疑雲滿天飛，要檢驗應一視同仁，而不是分什麼大總統還是小市長。如果蔡總統回應了，自己也會按照總統的標準回應；她也說，「現在終於知道前高雄市長韓國瑜的心情，還有已故前議長許崑源為什麼跳下去」。

李眉蓁競選團隊發言人呂謦煒表示，論文內容已經通過中山大學審查，若未來有進一步的審查機制，會尊重處理，希望這次選舉專注高雄未來的方向，而不是過度糾結論文爭議。

李眉蓁是中山大學大陸研究所碩士，97年發表碩論「台灣對中國大陸之貿易分析」，卻遭媒體踢爆，她的論文在扣除摘要、目錄及參考文獻後，內容有96%的頁數涉嫌抄襲僑務委員會委員長童振源發表的「兩岸政經互動」，以及台北大學公共行政暨政策學系學生雷政儒碩論「兩岸經貿互動與台商投資之演變分析」。

中山大學表示，學校已成立學術倫理審查委員會，10天內成立審定委員會，另外未來論文口試前後，會進行系統比對。學校上學期也已針對論文上網取消永不公開項目。

中山大學表示，若論文證實抄襲，違反學術倫理，經過專業審查程序後，將報教育部追回李眉蓁學位