柯文哲認為兩岸關係倒退 維持五個互相論述

北市長柯文哲今天說，眾所周知，兩岸關係是倒退的，他會維持現行兩岸論述，就是以五個互相為原則，而兩岸之間，兩岸交流比斷流好，合作比對抗好，一家親比一家仇好。

柯文哲說，台灣與中國大陸經貿往來密切，一方面卻又鼓動仇中與抗中的氛圍，「這有戰略上的矛盾」，兩岸間應要彼此解決問題，而不是讓人民彼此仇恨。

台北上海雙城論壇今天在晶華酒店登場，受2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）影響，上海方代表無法來台，今年的台北上海雙城論壇首採視訊進行，不僅取消晚宴，論壇規模也縮小，系統則採用思科。

柯文哲從2015年上任以來，出席雙城論壇都會提到「兩岸一家親」，儘管2年前曾說過要想一個新名詞來取代，但在去年的雙城論壇，仍重提「兩岸一家親」。今年雖未直接提，但仍提到「一家親比一家仇好」。

他接受媒體聯訪時也重申，他不太贊成用意識形態來升高兩岸之間的仇恨，並且高緊張程度，甚至藉此獲得個人跟政黨在選舉上的利益，兩岸間仍有許多實際問題要處理，像是中國大陸的台商、台生，以及在台灣的陸配與陸生權益保障。

柯文哲曾說過，他是中國「可忍受」的人、美國「可接受」的人，在兩岸關係這張考卷上，他考55分；美國考卷則是65分。反之，總統蔡英文在中國考卷被當掉，美國考卷得高分，國民黨因作弊，可能被取消考試資格。

對此，他今天坦言，他在兩岸關係這張考卷永遠不會及格，或許日本出的考卷分數可以高一點。

不過，知情人士表示，近年香港爆發反送中遊行，隨後武漢肺炎疫情在全世界蔓延，港區國安法日前又強行通過，在全球反中聲浪高漲下，柯文哲仍舉辦雙城論壇，算是對中國大陸相當友善，上海方對於辦理形式自然也沒有太大異議。

知情人士指出，柯文哲不願直述「兩岸一家親」，確實讓上海方相當失望，不過，因國民黨在「九二共識」上仍有分歧、民進黨與對岸不睦，柯文哲也認為，自己在兩岸關係上，是唯一有分數的人，國民黨被驅逐到考場外，沒有考試資格，民進黨則未得分。