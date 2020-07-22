稱霸「網路好感王」台南市長黃偉哲大吃美食吃出好感？

台灣政治人物拚出頭，藍綠網路好感度比一比，依時事大數據網站「網路溫度計」公布全台22縣市首長網路聲量與好評影響力調查，台南市長黃偉哲好評影響力名列「好感王」。

黃偉哲今天出席七股海鮮節記者會時表示，好好做就是好感王，不好好做就是「好幹王」，被幹譙不完，但網路是「十年河東 十年河西」，他在意的是市政滿意度，「網路好感王」調查已經好幾次，以往沒有拿到好成績，這次還是要感謝網友及網路評論家們，好的是施政參考指標，做不好的部分會繼續努力。

黃偉哲說，一切的成果是靠施政團隊及基層公所共同的努力，除了感謝外，就是繼續努力，努力拚市政滿意度。他提到台北市長柯文哲網路聲量最大，討論文章有71萬篇，及新北市是侯友宜，是他學習效法的指標；桃園市長鄭文燦是好交情，有傳授他施政招數，執政第三年就是五星市長，他會見賢思齊。