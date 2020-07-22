新店社區驚見猴群 屋主：不時回頭感覺I will be back

住家圍牆被猴子團團包圍！住在新店區台北小城社區的陳小姐表示，清晨時家中屋頂出現巨響，第一時間以為遭小偷，戰戰兢兢上樓查看時才發現，圍牆外竟出現一群猴子排排坐著，等了一段時間猴群才慢慢離去，「其中一隻還不時回頭，感覺是在說I will be back」。

陳小姐指出，平時社區都沒看過猴子，但發現圍牆外出現猴群的前幾天，都會聽到拍門聲音但卻看不到人，回想起來可能就是猴子拍的。

陳小姐說，之前住家附近都有看到「不要餵食猴子」的警示牌，沒想到猴子就突然在清晨5時出現在家中樓頂，算一算大約有20隻在圍牆上排排坐好，好險沒跑進家中，不然真的不知道該怎麼辦。

由於不知道該怎麼處理這種情況，只能在家中看著猴群希望牠們趕快離開，陳小姐說，猴子有待了一小段時間才走，其中一隻還不時回頭，「感覺就是在說 I will be back」。

台北小城周遭還有達觀鎮及觀天下社區，三個社區皆鄰近擁有豐富生態環境的二叭子植物園，先前達觀鎮也有民眾指出，猴群跑進家中陽台攻擊愛貓，拿塑膠條回擊後，猴王隔天還跑回來叫囂、想要報仇。

小城里長郭仁澤表示，遇到猴子可用噪音驅離，若猴子真的進入屋內，請民眾盡快聯繫新北市動保處派員協助驅離或捕抓。

華城里長花秋賢也指出，華城里部分區域早期一帶種滿橘子樹，吸引猴群覓食，後來建商興建社區，猴子仍會現身，平時可看到猴子成群結隊走在路上，或在新店秀岡橋上曬太陽，附近里民習以為常。

新北市動保處代理處長楊淑方表示，新店地區有幾個社區鄰近山區及二叭子植物園，因此會有猴群出沒情況，但會出現在社區陽台或窗外，恐因有住戶餵食猴子，讓牠們以為此社區有東西可以吃，才會聚集。

楊淑方表示，近期將到社區進行宣導並製作警示牌，呼籲附近住戶千萬不要餵食猴子，避免再次出現猴群闖進社區的情況，也提醒民眾路上遇到猴子不要挑釁或觸碰，避免遭遇危險。