新北水利局：以韌性治水對抗任性氣候強降雨

強降雨屢創紀錄，延遲10到15分來不及處理可能就會出問題。新北市水利局長宋德仁今天提出「韌性治水」概念，希望在暴雨來襲時，能先避免成災，等到雨勢結束能快速退水。

極端氣候導致今年洪災不斷，日本九州熊本、鹿兒島和中國大陸鄱陽湖都發生水災，新北市水利局提出「韌性治水」對抗氣候的任性，希望在豪大雨衝擊時，即使無法避免積淹水，事後也要能夠快速退水。

「新北市的目標是在20分鐘到30分鐘內自然退水」，宋德仁說，極端氣候降下暴雨，再寬的河道都無法防護城市，大台北採用200年防洪標準，要思考如今是否足以因應，「不敢說不淹水，而是不怕淹水。讓積淹水範圍變小、時間變短」。

他提出丹麥作法，指未來將規畫「車道即水道」，未來遇上大雨，要提高人行道，中間改為水道，車輛改在兩側行車。

宋德仁也說明板橋大仁街、鶯歌鶯桃路等長年易積淹水地點改善進度，大仁街近20年遇雨淹水非常嚴重，如今正施工改善，8月27日完工後，應該就不會淹水。

水利局正在加大城市對暴雨的保護能量，2到5年防洪頻率抽水標準如果要增加到10年，經費還需到數百億，目前新北採用預抽機制，可增加12萬4000立方公尺容量。

另外，市府也通過透水保水條例打造海綿城市，每小時保留80毫米雨水，全新已核准7000件 ，可儲留142萬6000噸雨水，於570座游泳池容量；目前也在推動學校校園和游泳池協助儲水，每年2座。