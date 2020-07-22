快訊

新北火警 兒童室內足球俱樂部救出16名兒童、2名教練

影／論文風暴擴大 李眉蓁：蔡英文回應我就回應

雙城論壇登場 上海市長龔正肯定台北防疫成果

中央社 / 台北22日電

台北上海雙城論壇今天登場，主題聚焦防疫，上海市市長龔正致詞時，肯定台北市防疫成果，並重申兩岸一家親，盼透過雙城論壇，加強後疫情時代雙方合作。

雙城論壇上午10時在晶華酒店3樓宴會廳開幕，主題訂為「城市防疫交流與經濟合作」，龔正在台北市長柯文哲之後發表致詞。

龔正表示，上海和台北都受到2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情嚴峻考驗，上海方注意到，台北採取有力措施，對抗疫情並穩定經濟，最大限度降低疫情對經濟社會的影響。

龔正強調，上海在抗疫方面，堅持生命至上、人民至上，用較短時間就有效控制疫情，並加大力度恢復全市經濟與社會，已取得重大戰略成果。

龔正重申兩岸一家親。他表示，疫情阻止兩地人民碰面，但不能阻止人民「心連心」，兩地市民在疫情最吃緊時刻，以多種方式傳遞關心互助，盼雙方「秉持兩岸一家親」，以雙城論壇為契機，凝聚雙方共識，加強後疫情時代雙方合作，促進兩岸關係和平發展，為兩地民眾謀取更大福祉。

龔正指出，雙城論壇是上海與台北攜手合作的重要平台，自2010年開辦以來，開展兩市多形式、多層次的交流合作，在經貿、科技、教育、青少年交流、衛生與文化等領域取得合作成果，為兩地民眾增添了解與福祉，「兩市交流已經成為兩岸城市交流的典範」。

疫情 上海 雙城論壇

延伸閱讀

日本振興旅遊正式上路 安倍：防疫兼顧經濟方向不變

雙城論壇 柯文哲：一家親比一家仇好

雙城論壇登場 柯文哲維持一家親、五個互相基調

今年雙城論壇 柯文哲還有劉結一等級的戲碼嗎？

相關新聞

新店社區驚見猴群 屋主：不時回頭感覺I will be back

住家圍牆被猴子團團包圍！住在新店區台北小城社區的陳小姐表示，清晨時家中屋頂出現巨響，第一時間以為遭小偷，戰戰兢兢上樓查看...

柯文哲下令連坐拔官 張明森：恰當啦任何處分都接受

錢櫃林森店大火釀6死不幸，北市府加強營業場所電梯安檢，卻查出有建管處公務員從中向業者索賄。台北市長柯文哲昨天上午在市政會...

台北上海雙城論壇揭幕 破天荒採視訊方式交流

「2020台北上海城市論壇」上午在晶華酒店舉行開幕儀式，由於新冠肺炎關係，上海端的代表團無法來台，本次會議也破天荒以視訊...

稱霸「網路好感王」台南市長黃偉哲大吃美食吃出好感？

台灣政治人物拚出頭，藍綠網路好感度比一比，依時事大數據網站「網路溫度計」公布全台22縣市首長網路聲量與好評影響力調查，台...

新北水利局：以韌性治水對抗任性氣候強降雨

強降雨屢創紀錄，延遲10到15分來不及處理可能就會出問題。新北市水利局長宋德仁今天提出「韌性治水」概念，希望在暴雨來襲時...

新北市府加開防疫應變會議 籲中央對入境者普篩

國外疫情嚴峻，國內境外移入確診病例也未消失。新北市長侯友宜今天再請中央在量能足夠情況下，全面普篩入境旅客，新北市府周五也...

搭上行動支付 好孕專車更方便

新北市自2012年起推出「好孕專車產檢計程車資補貼」，補助孕婦產檢搭計程車共20趟，每趟最高200元，實施至今已服務9萬人次，市府昨宣布即日起提供e化行動支付付款，孕婦可省去拿券、領券、上車填資料等不便。

北市0-2歲育兒津貼 下月起29日入帳

育兒津貼讓不少新手家庭不無小補，但因北市都是當月20日入帳，不少月中申請的家庭因行政流程，常要多等1個月才領得到。對此，...

建管人員涉弊 柯文哲祭連坐法

錢櫃林森店大火釀6死不幸，台北市政府加強營業場所安檢，卻爆出有建管處人員疑似索賄，遭檢調搜索。據了解，台北市長柯文哲昨在...

居民拒綠地消失 中和長照基地喊卡

新北市政府要在中和區前國防管理大學占地1.44公頃的舊址興建「銀新生活城」，做為在地長照醫療、托老托幼的複合式基地，但恐犧牲掉現有運動操場及綠地公園，導致民眾反彈，新北衛生局昨與地方開會後，表示將暫緩辦理；另一處在三重的長照複合式基地「銀新未來城」依時程明年招商。

公園變果菜市場？重劃區引風波

蘆洲南北側農業區都市計畫案通過新北都委會審議，市議員李坤城質疑，原公24公園用地在計畫案中成了批發市場預定地，並擬將三重果菜市場遷建至此，台電又預計在旁邊興建區域型變電所，都市計畫公展中卻沒向民眾說明，市府應在提報內政部前召開地方說明會，彙整民眾意見，確保公開透明。

蘆洲南北側農業區重劃 都計通過

新北市蘆洲區近年因捷運蘆洲線通車，人口快速成長且地方發展需求急增，但南北側卻有大片農業區尚未開發，違章工廠林立，新北市城鄉局啟動「蘆洲南北側農業區專案通盤檢討」，近日經新北市都市計畫委員會通過，劃設住宅、商業、產業專用區、醫療、市場等用地，並留設15處以上公園、綠地等開放空間，同時改善當地交通路網，後續將提送內政部都市計畫委員會審議。

熱門新聞

蘆洲南北側農業區都計通過 規畫醫院、市場進駐

中和30年違建倒塌 住戶因這原因僥倖躲6萬元罰金

台南青農種出罕見白肉西瓜 大人小孩看了都驚訝

金門「1+1振興券」好好用 家樂福3天業績破600萬

影／桃園首例本土登革熱感染源不明 鄭文燦：全市大消毒

逾2.7萬人連署罷免黃捷 罷捷團體：最慢28日提案

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。