雙城論壇登場 上海市長龔正肯定台北防疫成果

台北上海雙城論壇今天登場，主題聚焦防疫，上海市市長龔正致詞時，肯定台北市防疫成果，並重申兩岸一家親，盼透過雙城論壇，加強後疫情時代雙方合作。

雙城論壇上午10時在晶華酒店3樓宴會廳開幕，主題訂為「城市防疫交流與經濟合作」，龔正在台北市長柯文哲之後發表致詞。

龔正表示，上海和台北都受到2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情嚴峻考驗，上海方注意到，台北採取有力措施，對抗疫情並穩定經濟，最大限度降低疫情對經濟社會的影響。

龔正強調，上海在抗疫方面，堅持生命至上、人民至上，用較短時間就有效控制疫情，並加大力度恢復全市經濟與社會，已取得重大戰略成果。

龔正重申兩岸一家親。他表示，疫情阻止兩地人民碰面，但不能阻止人民「心連心」，兩地市民在疫情最吃緊時刻，以多種方式傳遞關心互助，盼雙方「秉持兩岸一家親」，以雙城論壇為契機，凝聚雙方共識，加強後疫情時代雙方合作，促進兩岸關係和平發展，為兩地民眾謀取更大福祉。

龔正指出，雙城論壇是上海與台北攜手合作的重要平台，自2010年開辦以來，開展兩市多形式、多層次的交流合作，在經貿、科技、教育、青少年交流、衛生與文化等領域取得合作成果，為兩地民眾增添了解與福祉，「兩市交流已經成為兩岸城市交流的典範」。