雙城論壇 柯文哲：一家親比一家仇好

台北上海雙城論壇今天登場，台北市長柯文哲致詞時表示，他處理兩岸事務的態度就是「務實」，兩岸交流比斷流好、合作比對抗好、一家親比一家仇好，並主張五個互相。

受2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）影響，上海方代表無法來台，今年的台北上海雙城論壇首採視訊進行，不僅取消晚宴，論壇規模也縮小，系統則採用思科。

出席論壇的台北方代表為柯文哲、副市長蔡炳坤、黃珊珊、秘書長陳志銘、副秘書長李得全、副秘書長林育鴻、副秘書長簡哲宏；上海方代表為市長龔正、副市長宗明、秘書長陳靖、副秘書長顧洪輝、台辦主任李文輝。

論壇由台北市立國樂團演奏揭開序幕，柯文哲、上海市長龔正隨後致詞。

柯文哲致詞時表示，儘管受到武漢肺炎疫情影響，許多交流活動被迫中斷，但台北市與上海市的共識是「交流不宜中斷」，所以今年雙城論壇首次採視訊方式處理，也彰顯彼此持續交流的善意與決心。

柯文哲說，他對兩岸關係立場自2015年首次參加雙城論壇以來，仍維持一致，處理兩岸事務的態度就是「務實」，因兩岸之間歷史文化相連，經濟往來密切。

柯文哲說，「到今天我還是認為兩岸交流比斷流好，合作比對抗好，一家親比一家仇好」。他重申自己主張五個互相原則，即互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作、互相諒解。

其中，互相諒解最重要，柯文哲表示，雖然兩岸之間仍有僵局，也各有堅持，但應透過溝通與對話，互相學習、取長補短，共同追求兩岸的和平發展。

他說，他一直秉持「促進交流、增加善意」的精神來從事兩岸交流活動，目的就在於增進兩岸善意互動與人民福祉。

柯文哲表示，期盼雙城論壇不僅是兩市交流的平台，也能讓在大陸的台灣人民被善待，同時我們會善待在台的大陸人民。因此，台北和上海這兩個兩岸最先進的城市透過雙城論壇，務實地解決人民重視的民生問題。「我們做到了，也會繼續努力」。

他指出，武漢肺炎影響範圍包括兩市、兩岸及全球，目前大部分地區的疫情仍在蔓延，台北市至今防疫工作做得不錯，因2013年的SARS（嚴重急性呼吸道症候群）學到一課，所以防疫各方面都超前部署。

柯文哲說，今年雙城論壇聚焦於於兩市的防疫作為，希望透過彼此的經驗交換，讓彼此更有信心面對疫情在未來的挑戰，而疫情過後的產業經濟發展也是雙城論壇的另一個主題，希望兩市相關領域的專家彼此學習。