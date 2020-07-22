大貓熊圓仔妹乖巧 身形肉肉得乳名柔柔

大貓熊寶寶「圓仔妹」今天24日齡，個性似乎遺傳到爸爸「團團」的好好先生特質，性情不慍不火、文靜乖巧，因為身形圓滾滾，私底下被保育員暱稱為「柔柔（肉肉）」。

曾參與人工哺育大貓熊姊姊「圓仔」的資深保育員在相隔7年後，再度接手照顧新生大貓熊寶寶「圓仔妹」，他們發現，姊妹倆的個性實在天壤之別。

保育員們一致認為，「圓仔」小時候性格大喇喇，無論喝奶、打呵欠、翻身和伸懶腰，肢體動作都很大，相較而言，「圓仔妹」的個性似乎遺傳到爸爸「團團」好好先生的特質，性情不慍不火，動作較輕柔，就像一個文靜乖巧的小女生。

大貓熊「圓圓」6月28日生產後，保育員立即送上營養滿分的月子餐，讓「圓圓」每天都能產生充足的奶水。

「圓仔妹」在全母奶的餵養下，長得頭好壯壯，尤其是剛吃飽後，肚子圓滾滾的模樣特別可愛，因此保育員們私下都取「肉肉」的諧音，以「柔柔」來暱稱「圓仔妹」。