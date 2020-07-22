將調離建管處長職 張明森：願接受任何處置

台北市建管處人員涉收賄，護航KTV業者，令市長柯文哲大為光火，擬調離建管處長張明森職務。張明森今天表示，他是主要督導者，願意接受任何處置。

知情人士表示，建管處積弊已久，造成許多歷史共業，包括大彎北段商業宅、內湖五期工業宅、內湖夾層屋、打違建不力、大巨蛋案等，趁此整頓建管處，張明森、副處長史維斌及負責科長都會一併調整。

張明森上午出席雙城論壇，被媒體詢問心情時表示「還好」，認為現行檢查制度還是可行的。

他說，不法同仁已接受司法調查，而他是主要督導者，「我本身督導不周，接受市長任何處置」。

張明森認為，調離職務懲處不會過於沈重，相當恰當，並強調任何處分都接受，「我是主要的主管，我還是要負責」。

台北市建管處曾姓、周姓公務員涉嫌收賄，護航KTV業者取得菜梯使用許可證，或協助掩護電梯檢查不實事項，周男10萬元交保、曾男60萬元交保。

建管處17日召開人評會，曾姓公務員記過2次，其他承辦人員或督導長官則處以申誡或記過，張明森則自請處分，相關涉案人員已調整職務。