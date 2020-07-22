新北市府加開防疫應變會議 籲中央對入境者普篩

國外疫情嚴峻，國內境外移入確診病例也未消失。新北市長侯友宜今天再請中央在量能足夠情況下，全面普篩入境旅客，新北市府周五也將加開防疫會議。

全球確診人數已達1446萬人以上，目前以美國、巴西、印度和南非較嚴重，目前致死率4.19%。昨天桃園機場仍有995人入境，在香港爆發第3波疫情、日本解封2個多月東京確診暴增10倍下，新北市府決定審慎以對。

民政局長柯慶忠說，新北市目前有2773人居家檢疫，累積人數已達4萬人，邊境雖未全面開放，但昨天居家檢疫又增加115人，目前以板橋、新莊和淡水超過300人最多，如今各方振興經濟，景點旅遊人潮重現，將再度開始加強防疫宣導。

侯友宜說，全球疫情並未舒緩，美國確診人數快速成長，單日直逼7萬5000人；歐洲、日本和香港疫情持續發燒，尤其東京確診人數快速成長10倍；香港公務人員居家上班、暫停臨櫃，在在都顯示疫情還很嚴重。

目前國內境外移入病例依然增加，要擔心無症狀或早期感染者進入社區，防疫易放難收，如果掉以輕心，疫情再攻進來的時候就來不及，要防疫零星社區感染，避免出現大幅社區感染情況。

「現在提醒的效果非常有限」，侯友宜說，大家心情不一樣，現階段很難嚴格要求，做不到如同疫情剛爆發的管制措施，但依然要加溫，後天軤加開防疫會議，各區長也要與會。

侯友宜說，境外移入未中止，要拜託中央流行疫情指揮中心全面普篩，國外疫情越來越嚴峻，國內居家檢疫人數還是繼續往上走，在難以保持社交距離或密閉空間的環境，請大家務必戴上口罩。