柯文哲下令連坐拔官 張明森：恰當啦任何處分都接受

錢櫃林森店大火釀6死不幸，北市府加強營業場所電梯安檢，卻查出有建管處公務員從中向業者索賄。台北市長柯文哲昨天上午在市政會議下令要採「連坐法」，將撤換建管處長張明森及副處長史維斌。張明森今天出席雙城論壇，對於柯文哲的下令連坐是否太沈重？張明森說，「不會、不會，(市長處分)恰當啦！」張說，「任何處分都接受，畢竟我是主要的主管，還是要負責。」

自詡最清廉的柯文哲，因建管處公務員索賄涉弊，讓柯文哲清廉再破功，柯文哲除第一時間已指示副市長彭振聲組專案小組調查，因柯文哲對建管處不滿，要求彭振聲加快調查，若罪證確鑿，要在最快的時間內，讓相關主管下台負責，並下令連坐。

張明森今天受訪表示，目前還沒有人找他，也還沒有說要怎麼處理，但他尊重市長的決定。張說，他認為制度還是OK的，台北市多了一個四級的抽檢制度，電梯安全是OK的。

對於柯文哲下令連坐，柯文哲說，因為他還是主要的督導，因督導不周，所以尊重市長的處置。對於下令連坐法是否太沈重？張明森說，「不會、恰當啦，」由於張明森之前也已自請處分，張今天說，任何處分他都接受，畢竟是主要主管，還是要負責。