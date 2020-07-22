夏季極北懸日來了 人、燈塔、落日一直線季節限定美景

夏季台灣極北懸日又來了，去年造成熱潮的北海岸富貴角燈塔懸日美景，今年夏季從7月24日起至8月26日，都有機會拍攝到「人、燈塔、落日」連成一直線的季節限定美景，將再掀懸日拍攝熱潮，準備好相機「追日」了。

攝影師張隆說，富貴角燈塔台灣極北懸日24日開始，可以在岸上拍到「人、燈塔、落日」一直線的絕美角度，會一直延續到8月26日，都有機會拍攝到這季節限定美景。最佳拍攝點在北海岸愛之船附近、石門國小加油站、石門漁港提防上三個地點。

張隆建議，攝影迷可在下午5時就就到場卡位，太陽在6時15分開始漂亮，落下時間約在6時35分左右，約有20分鐘的拍攝時間，車子可停北海岸愛之船民宿餐廳或石門漁港附近。

為何這些日子能拍到燈塔懸日？張隆說，這是因太陽落下角度的關係，這段期間拍攝者站在陸地上拍攝，人跟燈塔、太陽剛好成一直線，過了這段時間就只能在海中才有辦法捕捉到這樣的角度，但站到海中是不可能的，因此這段期間就是大家搶拍美照的好時機了，夏季約只有1個月時間。

他說，太陽的角度會由左轉右落下，拍攝時構圖很重要，張隆表示，天空最好有薄薄的雲層，加上海中的浪花，就是一幅絕美的畫面。不用去國外，夕陽紅日燈塔後方落下，比去外國還美。

交通部北觀處指出，是台灣本島最北的燈塔，富貴角燈塔西元1897年完工，位新北市石門區富貴岬角，塔身原為八角形鐵造，西元1962年改為八角形混凝土塔身，外表為黑白平行相間的條紋，是北海岸非常漂亮熱門的打卡景點。