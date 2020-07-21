新北推三倍券500換800 一周破7萬人登記搶1.5萬份

搶搭振興三倍券商機，新北市推出紙本三倍券500元換800元特惠券，可在全市38座公有零售市場及5座夜市使用，限量1.5萬份，開放登記不到1周，就超過7萬人登記。經發局長何怡明表示，因商圈已有其他補助及優惠活動，特惠券主要針對小面額消費，為建立完整消費機制，僅適用「依法申請或公告在案之集合攤販」，未來會加強宣導使用辦法及地點，並適時推出加碼方式。

經發局指出，為振興疫後經濟，推出「新北振興168」，除了在新北消費滿200元可抽特斯拉等大獎外，4月起提供400萬元的商圈補助，輔導20個商圈自主辦理活動，並協助行銷推廣，另18個商圈也向中央申請「商圈振興補助」，共獲得1850萬經費。

經發局表示，在公有市場及夜市方面，因應振興三倍券推出500元三倍券兌換800元特惠券方案，以小面額50元方式解決三倍券不找零的問題， 15日起於振興168活動官網開放登記，共限量1.5萬份，開放時間至7月底，目前已超過7萬人登記，將因應民眾需求，適時對外說明加碼及領取方式。

何怡明說明，為了避免商圈、夜市和市場產生消費的排擠效應，針對不同消費型態採取不同優惠和配套方案，另避免消費機制不清，特惠券僅適用「依法申請或公告在案之集合攤販」，包含本市38座公有零售市場及5座夜市，至於未列入其中的攤商，則鼓勵加入就近的商圈自治協會，參與相關優惠活動。