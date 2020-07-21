深坑「女力種筍王」 女性也能撐起一片天

為展現新北女力以及宣導性平觀念，深坑區公所今(21)日舉辦深坑「女力種筍王」活動，區長黃美華、新北市社會局專委林坤宗，以及多位社區女性志工到阿柔洋地區的筍園體驗挖筍樂趣，性平CEO企鵝暖爸更特地現身，要告訴大家即使是需要體力活的農作，女性也能撐起一片天。

這片筍園目前是由女筍農林曾寶玉獨力照顧，她表示自從丈夫生病後，就自己一肩扛下種植的工作，有次為了挖筍，因為力氣不夠，還搬了石頭來使力，雖然辛苦但她知道自己需要堅強，展現女力堅毅的一面。

深坑區長黃美華拿起了鋤頭，親自體驗挖筍，她表示非常佩服從事農耕的女性農友，目前深坑區就有539位女筍農，她們在竹筍產季幾乎都要在天還未亮就出門挖筍，真的是非常了不起。

在辛苦挖筍之後，筍農林曾寶玉端出了美味的黑豬肉竹筍粥，讓大家現地品嘗新鮮又美味的綠竹筍，深坑區公所表示這次特別結合在地農產特色，更展現了深坑女力，希望大家都能在日常生活中落實平權觀念。