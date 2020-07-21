淡水捐血活動好熱情 疫情趨緩人潮爆發

淡水民主促進協會、淡信慈善基金會、清水祖師廟、前立委呂孫綾服務處日前在淡水水碓活動中舉辦捐血活動，由於疫情解封關係，一大早就湧現捐血人潮，到下午四點為止，一天就達到734袋，比較往年的標準六百袋，多出許多。

淡信慈善基金會副董事長呂孫綾表示，過去因為疫情的關係，許多活動都延後暫停，血庫存量日漸不足，還好在國內疫情漸漸趨緩，讓這每年都會辦的公益活動得以進行，也因為疫情解封的關係，當天一早就湧現捐血人潮。

捐血日當天，天氣相當不錯，又是碰上星期假日，也讓許多人都來熱情相挺，捐出熱心，基金會表示，光是一天到下午四點為止，就達到734袋。

民眾挽起衣袖捐出熱血，主辦單位共出動了三部捐血車，而其中一輛還出現捐血中心才剛亮相兩個月的新型車款，據了解，新的捐血車空間重新分配，看起來更寬廣，動線更好，現場還有許多民眾排隊，用上線平板來填寫資料準備捐血，大家一同共襄盛舉，期盼民眾都能踴躍的參加捐血，為社會做出更多貢獻。