官員涉弊牽連總統府電梯安全？ 北市府駁「扯太遠」

台北市建管處爆出人員長期收賄、包庇電梯檢測，被檢調搜索，讓市長柯文哲自詡的「清廉」蒙上陰影，如今又傳出總統府的電梯維修數據也恐造假；對此，台北市副市長彭振聲強調「這扯太遠」，電梯要看有無確實施工、使用，建管處負責電梯業務的承辦人員才3位，不可能管理全市電梯，保養電梯也要靠自己，「不能說台北市所有電梯壞掉，都怪建管處，哪有這道理？」

爆出電梯弊案，台北市建管處上周新聞稿指出，台北市電梯採四級品管制度，據統計，全市現有約3萬6千台電梯，用戶每月自行委由專業廠商定期保養，再由檢查機構進行年度安檢，最終由建管處按月抽驗把關。

不過，《鏡週刊》今天報導，指該弊案牽連甚廣，引起檢調單位關切，追查總統府的電梯檢驗數據，也遭業者造假；針對總統府電梯的近期抽驗紀錄，台北市建管處回應，正在整理相關資料。

面對市府人員涉弊，市長柯文哲第一時間指示副市長彭振聲，組專案小組調查，據悉，柯文哲今天主持市政會議時，更下令採「連坐罰」，除了懲處基層，建管處長張明森、副處長史維斌及科長也被撤換。

對於總統府電梯是否也被弊案牽連，台北市副市長彭振聲強調「這扯太遠」，不要搞這麼複雜，若找好的廠商，且確實的施工、使用，電梯怎會有問題？不能把所有問題，歸罪給公務人員。

彭振聲說，目前建管處負責電梯業務的承辦人員才3位，要管理全市電梯，哪這麼厲害？「不能說台北市所有電梯壞掉，都怪建管處，哪有這道理？」就像汽車開不動拋錨，就怪監理處檢查人員？保養電梯要靠自己。

至於柯文哲下令「連坐罰」，彭振聲表示，柯市長確實很火大，從大彎北、內湖五期等，認為建管處的管理不妥當，系統性問題就要「連坐罰」，包括處長、副處長皆調整職務，且若又發生貪瀆案件，應比照辦理。