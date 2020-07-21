深澳漁港絢麗水舞後 八月再推七夕幸福敲鐘

瑞芳區漁會七月在深澳漁港打造絢麗水舞表演，藉由光雕投影展現四個漁港四種風情，還推出在海產店用消費券用餐便贈送一盤新鮮小卷的活動，而水舞在7/24結束後，八月也即將推出七夕「鐘成眷屬」海天步道敲鐘打卡送幸福鎖活動，暑假期間民眾不妨前來浪漫觀海、嚐海味。

瑞芳區漁會今年為「青春山海線‧嗨漁港」活動，打造光雕水舞，展現區內四個漁港的各樣風情，包括鼻頭角燈塔、南雅奇岩、水湳洞十三層，還有深澳漁港全台產量最豐的小卷，提醒著前來觀賞的遊客，不僅能欣賞漁港的水舞美景，還有當地新鮮海產得以品嚐，站上漁港旁海產店天台，絕佳的觀景點配上此次推出的特色料理，讓在地當季美味澎湃呈現。

深情海岸老闆謝俊良表示，這次與瑞芳區漁會合作，推出特色料理，除了龍膽石斑、虎鰻、生魚片等好料，在地傳統口味的白帶魚米粉、花枝羹更不能少，而此次搭配消費券觀光行銷，現在正值產季的小卷，民眾只要用三倍券進行消費，便能免費得到一盤，厚實Q彈的口感，也是瑞芳區漁會第一名的力銷海鮮。

瑞芳區漁會總幹事黃志明表示，瑞芳區不僅區內海產豐富，海岸景色也相當優美，七月分每日19:00-21:00的光雕水舞將在7/24結束，接下來將在整個八月分推出海天步道七夕敲鐘活動，在2020年的特殊意涵下，民眾不妨藉浪漫的彩燈，與環視深澳灣的山海景緻，把握幸福與心上人敲鐘打卡，拿到瑞芳漁會的祝福鎖住一生的託付。