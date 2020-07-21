各式物資通通有 汐止烘內實物銀行愛心滿倉

新北市汐止區烘內實物銀行長期以來擔任愛心物資募集平台的角色，除了每個月發送柴米油鹽等生活必須品，也針對受關戶家裡狀況，提供尿布、或是癌症病人所需要的營養品，成立三年多，幫助汐止許多貧困家庭，陪他們度過難關。

汐止區烘內派出所二樓的一個長條型的空間，就是實物銀行擺放物資的據點，裡頭有柴米油鹽、或是日常生活用品衛生紙、沐浴乳、小孩子的尿布、奶粉通通都有，烘內實物銀行是由民眾自發性成立，警民合作派出所提供場地，一起關懷弱勢送物資。

烘內實物銀行執行長許崇修說，因為物資很多從四面八方來的，而且什麼都有，吃的用的，當然還包括一些傢俱、輪椅之類的，只要是弱勢家庭有需要我們就提供給他，每個月提供米、油、麵、沐浴乳、衛生紙等等的生活必需品大概價值一兩千元的東西，省下他們每個月的花費，可以去購買他們更需要的東西。

許崇修表示，針對一些癌症所需要的營養品、或是洗腎的朋友，我們都有專業的營養補充品，或是早產兒需要的奶粉，因為，弱勢家庭他們可能買不起，我們都會提供協助。