新北好孕專車補助 電子支付8月上路
新北市政府為提供孕媽咪更周到安全的服務，從101年起推出「好孕專車」補助，符合資格者可獲補助搭乘指定計程車車隊前往產檢，今年8月起推電子化支付，使用上更便利。
新北市長侯友宜今天出席「好孕專車乘車E化支付」記者會，宣布好孕專車可使用電子化支付，提升孕婦搭乘計程車的便利性，讓新北孕媽咪們前往醫院產檢時，享有更周到的交通服務。
侯友宜指出，「好孕專車」政策自101年至今已服務9萬人次，今年推出「電子化支付系統」，凡設籍新北市的孕婦，或與新北市民辦理結婚登記的外國籍（含大陸配偶）孕婦，若與配偶最近1年綜合所得稅總額未達新台幣150萬元都可申請。
他表示，「好孕專車」申請經市府審核通過，即可下載「我的新北市」App，每個孕期可使用20趟次，每趟次最高補貼200元的電子車券，搭乘指定車隊往返產檢醫療院所更便利。
社會局表示，E化支付系統推行初期採紙本乘車券及電子車券「雙軌並行」模式，至110年6月起，才會全面採用App支付系統，以更貼心、安全的方式打造懷孕婦女友善城市。
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