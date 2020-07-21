調查官拍時尚廣告 公車捷運都看得到

調查局推出2020年時尚形象宣傳廣告，由台北市調查處9名新生代調查官拍攝廣告刊登於公車、捷運，還拍攝影片請藝人溫昇豪、立委蔣萬安、瓜地馬拉駐台大使暢談對調查局看法。

調查局為貼近年輕人，今年由台北市調查處企劃時尚形象宣傳，調查班52期結業外事站調查官曾婷岳擔綱形象宣傳照攝影，進一步拍攝街訪、名人訪談影片。

宣傳照以「愛情比毒品更過癮」等貼近年輕人標題宣導調查局緝毒、防詐、肅貪、科學鑑識等業務，近期已刊登於公車車體、捷運。

調查局另上街訪問民眾對調查局看法，還訪問立法委員蔣萬安與高嘉瑜，以及台北市副市長黃珊珊、瓜地馬拉駐台大使葛梅斯（Willy Alberto Gomez Tirado）、藝人溫昇豪。

高嘉瑜肯定調查局同仁年輕又認真，也希望調查局培養唱歌技能，以便與地方培養感情取得資訊；葛梅斯則表示，與調查局互動密切，曾有2名瓜地馬拉女子來台涉及性工作，感謝調查局掌握女子動態，解救2條人命。

葛梅斯還說，住在台灣的感想只有感謝，因為疫情期間可以上街，他的小孩也來台灣，可以自由搭公車、去公園玩、逛街，這種安全與自由是無價的。

黃珊珊肯定調查局有進步，尤其拍攝訪談錄影帶，這是以前想不到的；溫昇豪則期望調查局持續針對資訊犯罪等面向下功夫，維護家園。

蔣萬安也肯定調查局人員專業、優秀，並表示自己大學同學、學長、學弟都有人成為優秀調查官，希望更多有志青年加入調查局行列。