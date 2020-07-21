蘆北重劃區擬建果菜市場變電所 議員質疑：未告知民眾

蘆洲南北側農業區都市計畫案通過新北都委會審議，後續將提至內政部都委會，但市議員李坤城質疑，原公24公園用地在計畫案中成了批發市場預定地，並擬將三重果菜市場遷建至此，台電又預計在旁邊興建區域型變電所，都市計畫公展中卻沒向民眾說明，市府應在提報內政部前召開地方說明會，彙整民眾意見，確保公開透明。

三重果菜市場營業迄今近40年，隨著都市發展，當地運菜貨車頻繁出入，加上建物老舊，新北市府研擬原地重建及異地興建方案，其中蘆北重劃區公24用地也是選項之一。

李坤城指出，公24原是大片公園用地，居民相當期待，然而計劃案中卻將其中3公頃作為三重果菜市場遷建的預定地，此外，台電又計畫興建0.6至0.8公頃的變電所，「如此攸關地方的大事，在計畫案公布前，民眾及民意代表竟都不知情。」

李坤城表示，雖然市府不斷強調，新建的市場將結合觀光休閒功能，帶動地方發展，「但既然這麼好，為何公展中都沒說明，市府應向民眾清楚報告相關規畫，以免造成疑慮」。