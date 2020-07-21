花261萬要向國民黨買地涉圖利？ 北市府指讓產權一致

台北市議員李慶元今天指出，北市府將花逾261萬元買下南港區1塊國民黨的1.21坪土地，市長柯文哲涉圖利。北市府表示，南港行政中心勢必會改建，產權一致、開發更順利。

根據無黨籍台北市議員李慶元提供資料顯示，台北市政府今年5月發文給台北市議會，內容指出北市府為取得南港區行政中心基地的完整產權，要申請動支第二預備金購買台北市南港區1塊4平方公尺（1.21坪）的土地，經去年11月估價需新台幣261萬9650元。

李慶元質疑，北市府動用二備金以平均1坪216萬元的價格購買私有地產權，不需議會審議，此舉排除編列一般徵地預算、需經議會審查的方式，恐有圖利中國國民黨且幫其解套之嫌。

對此，南港區長王先黎表示，此區的確有1.21坪的土地是國民黨的，在國民黨發來的公文中，這筆土地也是不當黨產委員會核准同意出售的其中1筆。

王先黎指出，這區是精華地段，為保產權完整、以便以後建設利用，市府便同意價購、找人估價，且考量到未來南港門戶計畫會讓地價上漲，若拖到那個時候再處理畸零地，成本會更高。

王先黎表示，附近的土地分區有商用、工業與住宅，估價是比照這些地點的價格再取平均值，第一次是鑑價約240多萬元，後來經討論，261萬元較接近標準。

台北市南港區公所內的國民黨「南港民眾服務社」，占用市產77.6坪，時間逾30年，台北市政府提告追討，歷經兩次訴訟，台灣高等法院於民國105年8月二審定讞，判決北市府勝訴。

王先黎說，服務社占用的不當得利共約80幾萬元，現在待士林地院的支付命令。而這塊土地要等國民黨繳完相關稅金、過戶給台北市政府後，北市府才會付錢購買。

台北市政府副發言人黃瀞瑩表示，南港行政中心屋齡已經37年，勢必會遇到改建問題，北市府希望產權一致、開發更順利才這麼做，沒有要圖利任何人，經費與相關程序都合法。

台北市財政局指出，此案情況特殊，是用專簽方式，以前並無類似情況。