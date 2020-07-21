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中和30年違建倒塌 住戶因這原因僥倖躲6萬元罰金
新北市中和區員山路148巷房屋遮雨棚，疑似因暴雨衝擊及梁柱老舊毀損而倒塌，所幸無人受傷，中和區公所第一時間已封鎖現場，新北市拆除大隊也在今早進行拆除作業，預計今晚拆除完畢。
新北市工務局表示，此次倒塌的員山路148巷約連3棟的房屋外牆遮雨棚，是超過30年違建，由於長期搭建又鄰近市場，方便買菜民眾遮風擋雨，因此過去無人發現、檢舉。
但近日午後暴雨，遮雨棚梁柱老舊毀損，才在昨下午5時許整個撐不住而倒塌，公所第一時間前往視察並封鎖現場，維護住戶及用路人安全。
今早協調台電進行斷電後，拆除大隊才出動大型機具進行拆除作業，預計今晚就能清除完畢，屆時也會恢復電力。
工務局表示，新北市強制拆除違章建築收費自治條例已在7月15日三讀通過，此次違建倒塌清除符合條例中5大類20項範圍，儘管法令已公告，但還未公布實施，現為空窗期，違章住戶才免於被約6萬元罰金。
新北市強制拆除違章建築收費自治條例，分為公共安全及社會安全、公共交通及消防救災、公共衛生及市容觀瞻、農地保育及竊佔公有土地、配合監察調廉政風等單位拆除等5大類。
工務局提醒，未來類似違章案例將會由違建行為人自行負擔費用，目前強拆收費要依照構造、面積計算收費，如鋼骨1720元、鋼骨鋼筋混凝土1400元、鋼筋混凝土1050元、加強磚造900元等，但所需費用較高則依實際費用收取。
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