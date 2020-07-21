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蘆洲南北側農業區都計通過 規畫醫院、市場進駐

聯合報 / 記者胡瑞玲／新北即時報導
新北市政府啟動蘆洲南北側農業區都市計畫變更案，劃設住商、產業及醫療市場用地等，圖為北側農業區現況。圖／新北市城鄉局提供
新北市政府啟動蘆洲南北側農業區都市計畫變更案，劃設住商、產業及醫療市場用地等，圖為北側農業區現況。圖／新北市城鄉局提供

新北市蘆洲區近年因捷運蘆洲線通車，人口快速成長且地方需求急速增加，然南北側卻有大片農業區尚未開發，新北市城鄉局啟動「蘆洲南北側農業區專案通盤檢討」，本月17日經新北市都市計畫委員會通過，其中劃設住宅、商業、產業、醫療、市場等用地，後續將提送內政部都市計畫委員會審議。

蘆洲計畫人口數為17萬人，目前已達到20萬，考量地方發展，城鄉局辦理蘆洲南北側農業區都市計畫變更案，滿足住宅區、商業局及公共設施等需求。

城鄉局都市計畫科長鄭博仁指出，此計畫主要內容是將南側面積約23公頃則規畫住宅區6.7公頃、商業區3.2公頃、產專區約1.1公頃，以及公設用地11公頃。

北側約157公頃的農業區將規畫43公頃住宅區、商業區11公頃、產業專用區8.4公頃、醫療用地3公頃、市場用地3.5公頃、捷運開發區2.3公頃，以及觀光休閒特地專用區1.98公頃。

鄭博仁表示，北側捷開區原本因捷運需求規畫9.7公頃，但民眾反應附近已有蘆洲機廠，盼不要將範圍劃設太大，討論捷運及未來五泰輕軌需求，才配合調整。

針對市場用地被認為是預留三重果菜市場搬遷的預定地，城鄉局表示將配合農業局需求做劃設，而農業局則回應，相關方案還在規畫，尚未定案。

另外，配合地區道路系統串接、未來環狀線北環段、五股泰山輕軌行經，將配合市府以大眾運輸為導向的都市發展策略（TOD）。

而現行的復興路交通網，考量既有12公尺車道在進入蘆北整體開發地區後將直接銜接20公尺道路，恐造成道路路口衝擊，因此採用漸變式從12公尺路寬向北先劃設15公尺寬道路，再銜接整開區20公尺道路。

其中，漸變路段的15公尺寬道路兩側學校及綠地也不會因劃設面積太大受到影響，而既有12公尺寬復興道路兩側建物，未來改建後也將退縮3.52公尺作為人行步道，之後銜接整開區的人行道路將更加舒適、安全。

鄭博仁說，此計畫留設15處以上公園、綠地等開放空間，針對地區就醫、就學、停車、里民活動等需求，劃設公共設施用地，另，涉及古蹟及重要信仰中心也規畫保存區，並改善當地交通路網，盼打造良好生活環境。

捷運 都市計畫

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