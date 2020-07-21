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中和銀新生活城用地案遭反彈 新北市府暫緩辦理

中央社 / 新北21日電

新北市政府計劃在三重、中和區興建「銀新生活城」等，但中和區部分民眾反對在前國防管理學院運動場舊址興建，新北市衛生局今天宣布中和案暫緩辦理，三重案依時程於明年招商。

為實踐在地安老，新北市政府擇定三重、中和區，規劃「銀新未來城」與「銀新生活城」兩大地標，其中中和區「銀新生活城」是參考日本服務高齡住宅所，低樓層為支援當地居民及外展至鄰近社區的醫療與長照服務，中高樓層以附服務住宅與住宿型長照機構為主，並納入運動、停車場等生活支援設施。

不過，中和案用地選擇前國管院的運動場及綠地，引發地方居民強烈反彈。新北市衛生局副局長高淑真今天邀集當地民意代表、附近里長開會宣布，暫緩推動計畫。

民主進步黨立法委員江永昌得知後表示，不該只是暫緩，市政府應聽從民意，另擇它處興辦「銀新生活城」。

江永昌指出，前國管院操場絕非「銀新生活城」唯一的選項，應該有可供興建的土地空間做為替代，確實盤點所有可能公有土地，評估可行性，找到最適合的方案，兼顧長輩就地樂活安養及保留民眾長期運動生活倚賴的操場綠地，才能創造雙贏。

高淑真表示，在中和區要找到現行1.4公頃的用地，確實很不容易，由於仍在BOT（建設－經營－轉移）可行性評估階段，原本就需與民眾溝通，因此，仍會就各個可能用地進行評估，但原訂民國111年招商的時程可能因全案暫緩而延後。

高淑真指出，三重案「銀新未來城」的用地變更相對單純，預估明年底可順利進行BOT招商，並動工興建。

衛生局 長照

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