不願綠地變大樓 中和居民白布條抗議、新北緊急喊卡

新北市政府規畫在中和區民安街、前國防管理大學大操場用地興建「銀新生活城」，但恐犧牲掉現有運動操場及綠地公園，導致民眾反彈，新北市衛生局副局長高淑真今再度與民代及里長開會，表示將會彙整民眾意見並宣布暫緩計畫。

高淑真指出，市政府為推動「醫、動、養」願景工程，選定在三重區碧華國中興建「銀新未來城」，以及面積約1.44公頃、全為國有土地的中和區前國防管理大學大操場用地興建「銀新生活城」。

其中，中和區「銀新生活城」是參考日本高齡住宅規畫，低樓層支援鄰近居民的長照及醫療服務，包含居家服務、托老托幼設施、社區藥局等，中高樓層設計成喘息與住宿型長照機構，並納入運動、停車場等設備。

不少民眾、里長及民代表示，附近居民長期在前國防管理大學大操場運動，儘管了解市府立意良善，但不願為此犧牲掉現有運動操場及綠地，甚至還有居民直接在操場拉起抗議布條。

新北市立委江永昌表示，銀新生活城是市府多元複合式長照政策強力推動的案子，也已是在市政會議討論通過的議題，但只想到都會地區的長照需求，卻忽略綠地、大操場是人口密集中和民眾生活不可或缺的一環。

江永昌建議，應有可供興建的土地做為替代方案，可盤點所有可能公有土地並評估可行性，找到最適合方案，兼顧長輩就地樂活安養及保留民眾長期運動生活倚賴的操場綠地，創造雙贏，才是真正民眾之福。