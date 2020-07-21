大陸三峽大壩危急？北水局比較兩岸水庫結構和管理差異

大陸三峽大壩每到防汛期總會出現壩體變形、危急等傳聞，最近又傳出大壩超過防洪限制水位2公尺，連帶讓人憂心台灣的水庫是否會出現類似情形。

北區水資源局表示，每座水庫都有防洪限制水位，而且在防汛期間會根據颱風警報、水庫警戒水位等情況決定是否要預降水位，以免水庫蓄水溢堤造成重大災害。大陸三峽大壩結構、管理和水情資訊不透明，如果按收集到的資料，目前超過防洪水位不到5公，大壩有30公尺區間操作範圍，是否有危險還要看結構、管理等情況才能進一步解讀。

北水局指出，台灣的水庫每5年辦理整體安全評估，包括重新檢視當初的設計、施工和管理都要檢視，如果這5年遇上像艾莉強颱、921大地震等重大天災，會更注意有沒有未考量周嚴的因素和新的情況，並列入警戒值。

北水局表示，三峽大壩和翡翠水庫一樣都是混凝土壩，不過三峽大壩是直線形，翡翠水庫是圓形的水壩，不過石門水庫為土石壩，是一層一層土石夯實堆疊蓋起來，承受的推力壓力計算方式不同於三峽大壩，但是兩者都不能出現溢頂的情況。

三峽大壩水位要多高才會威脅結構安全？北水局強調要看內部文件還有施工品質，資訊不透明的話外界無從了解，如果水位超過上限，水庫承受的推力和壓力會不一樣，一定要緊緊監視設備的數字和檢查水壩結構。

北水局指出，石門水庫滿水位限制是245公尺，到壩頂是252.1公尺，防汛期和平時都會監控高度，土石壩很怕溢頂，因為一旦發生溢頂，強大的水流會破壞一層一層夯實的土石，等於破壞水壩，防汛期格外要注意，從小水量的排洪到大水量的溢洪都是保護水庫安全的重要應變措施，石門水庫有六個溢洪道，每個溢洪道排水速度為每秒600至1900立方公尺，目前足以應付防汛期間水庫防洪問題。

北水局強調，興建水庫時會根據氣象學等資訊，統計算出最大洪水進而設計水庫，遠比設計堤防防洪頻率複雜，不過仍需做好管理監控。