鶯歌這路段超危險 電線桿卡路肩2天就一起車禍

新北市鶯歌區西湖街及大湖路是在地民眾往返桃園龜山的重要道路，但西湖街路肩上卻有7根電線桿佇立路肩，機車騎士經常得緊急閃避，另大湖路則因路幅狹窄，民眾只能緊鄰馬路等候公車。據統計，該路段平均每2天就發生一起車禍，相當危險，市議員蘇泓欽接獲民眾陳情後要求市府改善；交通局表示，月底將辦理會勘，針對拓寬道路及電桿地下化做可行性評估。

蘇泓欽指出，西湖街上的電線桿原本應位於道路外的草地上，卻有7根電線桿突兀的出現在路肩中央，導致民眾騎在原本就不寬的路幅上，為了閃避電線桿，被迫與汽車甚至大卡車爭道，經常發生車禍。

另大湖路段，路幅更加狹窄，尤其桃園往鶯歌方向，過了鐵路平交道後路寬大幅縮減，路邊缺乏空間設置公車等候區，民眾只能在馬路邊候車，或是站在懸空於鐵道上的「陽台」迷你候車區，僅能容納2人候車，十分不便。

蘇泓欽說，據三峽分局統計，107年至今該路段已發生近700件車禍，每年平均超過240件，可說每兩天就發生一起車禍，若加上沒有報案的數量，恐怕更多，市府應盡速研擬改善方式，讓市民能夠行的安全。