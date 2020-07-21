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鶯歌這路段超危險 電線桿卡路肩2天就一起車禍

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
鶯歌區西湖街路肩上有7根電線桿佇立路肩，影響行車安全。記者吳亮賢／攝影
鶯歌區西湖街路肩上有7根電線桿佇立路肩，影響行車安全。記者吳亮賢／攝影

新北市鶯歌區西湖街及大湖路是在地民眾往返桃園龜山的重要道路，但西湖街路肩上卻有7根電線桿佇立路肩，機車騎士經常得緊急閃避，另大湖路則因路幅狹窄，民眾只能緊鄰馬路等候公車。據統計，該路段平均每2天就發生一起車禍，相當危險，市議員蘇泓欽接獲民眾陳情後要求市府改善；交通局表示，月底將辦理會勘，針對拓寬道路及電桿地下化做可行性評估。

蘇泓欽指出，西湖街上的電線桿原本應位於道路外的草地上，卻有7根電線桿突兀的出現在路肩中央，導致民眾騎在原本就不寬的路幅上，為了閃避電線桿，被迫與汽車甚至大卡車爭道，經常發生車禍。

另大湖路段，路幅更加狹窄，尤其桃園往鶯歌方向，過了鐵路平交道後路寬大幅縮減，路邊缺乏空間設置公車等候區，民眾只能在馬路邊候車，或是站在懸空於鐵道上的「陽台」迷你候車區，僅能容納2人候車，十分不便。

蘇泓欽說，據三峽分局統計，107年至今該路段已發生近700件車禍，每年平均超過240件，可說每兩天就發生一起車禍，若加上沒有報案的數量，恐怕更多，市府應盡速研擬改善方式，讓市民能夠行的安全。

交通局表示，初步評估該路段確有改善安全需求，將於月底召集相關單位會勘，擬優先設置路口警示設施，如降速、慢字、反光標記，後續將針對拓寬道路及電桿地下化部分，做可行性評估。

鶯歌區大湖路段路幅狹窄，民眾只能在路邊等候公車，或是站在懸空於鐵道上的「陽台」迷你候車區。記者吳亮賢／攝影
鶯歌區大湖路段路幅狹窄，民眾只能在路邊等候公車，或是站在懸空於鐵道上的「陽台」迷你候車區。記者吳亮賢／攝影

車禍 公車

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