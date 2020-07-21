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總統府電梯維護也造假？ 北市府：將普查電梯安全

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
北市府公務員涉索賄弊案，傳出業者連總統府的電梯維修都造假。對此，北市府副發言人黃瀞瑩表示，市府後續會針對電梯設備再度普查，該怎麼做就怎麼做。本報資料照片
北市府公務員涉索賄弊案，傳出業者連總統府的電梯維修都造假。對此，北市府副發言人黃瀞瑩表示，市府後續會針對電梯設備再度普查，該怎麼做就怎麼做。本報資料照片

錢櫃林森店大火釀6死不幸，北市府加強營業場所電梯安檢，卻查出有建管處公務員從中向業者索賄。鏡週刊今天再度報導，北市府公務員索賄弊案延燒，竟有業者連總統府的電梯維修都造假。對此，北市府副發言人黃瀞瑩表示，媒體的新聞標題連結太過於聳動，此案已由副市長彭振聲專案調查處理，建管處也已進行行政咎責，市府後續會針對電梯設備再度普查，該怎麼做就怎麼做。

鏡週刊今天報導，之所以北市府有建管處公務員收賄曝光，是因世新大學年初有電梯維修人員遭夾死，舉報者基於良心才向檢調匿名檢舉，報導指出，北市府建管處人員長期收賄，放水讓未通過的電梯取得使用執照，連總統府的電梯都被造假過，對此，黃瀞瑩說，北市府後續會普查電梯設備安全。

黃瀞瑩說，對於建管處公務員索賄涉弊，市長柯文哲已經請副市長彭振聲專案小組處理，針對相關涉案人員及程度調查。

電梯 北市 公務員

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