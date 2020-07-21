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新北好孕專車 孕婦可用E化支付還獲補助

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北市自2012年起推出「新北市好孕專車產檢計程車資補貼」，新北市長侯友宜（中）今宣布，即日起提供E化行動支付付款，未來將取代紙本乘車券。記者王敏旭／攝影
新北市自2012年起推出「新北市好孕專車產檢計程車資補貼」，新北市長侯友宜（中）今宣布，即日起提供E化行動支付付款，未來將取代紙本乘車券。記者王敏旭／攝影

新北市自2012年起推出「新北市好孕專車產檢計程車資補貼」，補助孕婦產檢搭計程車共20趟，每趟最高200元，新北市長侯友宜今宣布，即日起提供E化行動支付付款，未來將取代紙本乘車券，讓產檢路順暢也圓滿生下未來國家的寶寶們。

新北社會局指出，只要設籍新北或與新北市民結婚的孕婦，夫妻近一年綜合所得總額未達150萬元，只需通過審核就能下載「我的新北市」APP，搭乘指定車隊往返產檢醫療院所。

侯友宜說，這項福利從2012年起至2020年，已服務9萬人次，感謝車隊對於孕婦給予細心照顧，E化行動支付也是智能城市服務的指標，未來孕婦不必再拿券、領券，省去一項麻煩。

即將生產的許媽媽說，APP比紙本方便多了，之前還要簽名、寫金額，上車之前還要填資料，資料不清楚還怕司機先生拿不到錢，對於大肚子的孕婦，用APP掃描比較方便，也不用擔心好像在車上拖了司機時間。

車隊業者指出，可利用電話或是車隊的系統叫車，相關資料與市府同步更新，孕婦上車後可再使用「我的新北市」APP支付，金額若不夠可再使用現金支付，起迄其中一站要是醫院，且是孕婦產檢才可行。

社會局說，初期採紙本乘車券及電子車券支付系統雙軌並行，2021年6月起全面使用APP支付系統，目前共有台灣大車隊、皇冠大車隊、大都會衛星車隊、藍天使衛星車隊、優良衛星車隊、龍星車隊提供服務。

即將生產的許媽媽說，APP比紙本方便多了，之前還要簽名、寫金額，上車之前還要填資料，資料不清楚還怕司機先生拿不到錢。記者王敏旭／攝影
即將生產的許媽媽說，APP比紙本方便多了，之前還要簽名、寫金額，上車之前還要填資料，資料不清楚還怕司機先生拿不到錢。記者王敏旭／攝影

孕婦 侯友宜

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