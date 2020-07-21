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雙城論壇22日思科系統視訊 黃珊珊、宗明演講

中央社 / 台北21日電

台北市政府發言人周台竹今天表示，台北上海雙城論壇明天上午10時在晶華酒店開幕，雙方採用思科系統進行視訊，副市長黃珊珊、上海市副市長宗明將進行演講。

周台竹上午在市政大樓12樓說明雙城論壇主視覺設計、會議流程、視訊方式及相關注意事項。

受2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）影響，台北上海雙城論壇首度採用視訊方式進行，至於使用何種視訊軟體，台北市長柯文哲日前表示，台灣不能用華為、中國大陸不想用google。

周台竹進一步說明，會選擇用思科系統，主要是用消去法，剔除雙邊不願意、政治顧慮或其他考量的選項，「一方面是思科雙方沒反對意見，另一方面，思科公司產品也有相當程度可靠性」。

他說，思科系統經過多次測試，穩定度相當高。

至於中國大陸有學者指出，因國民黨不願再提九二共識，雙城論壇恐會取代國共論壇，成為雙邊交流的窗口。周台竹回應，台北上海雙城論壇行之有年，完全是以市政與經濟發展為主軸的城市交流，不會有取代性問題。

雙城論壇舉行時間為上午10時至下午3時，柯文哲與上海市代理市長龔正將先後致詞，隨後由黃珊珊、宗明進行演講。

黃珊珊演講主題為「改變成真，挑戰疫災，創建台北的新價值」；宗明演講主題為「堅持人民至上，統籌推進疫情和經濟發展」。

依據雙城論壇流程，主論壇將於上午11時結束，隨即進行4個分論壇，分別為衛生醫藥、產業經濟交流、區域治理與合作、智慧交通。

雙城論壇 上海

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